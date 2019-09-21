Российский теннисист Андрей Рублев уступил в четвертьфинале SPB Open другому россиянину Даниилу Медведеву — 4:6, 5:7. После матча Рублев рассказал, почему так произошло.

По словам Рублева, он чувствовал, что может обыграть Медведева. Если сравнивать их прошлый матч в Цинциннати, то тогда понимал, что ему нечем выигрывать матч, а сегодня Рублеву было ясно, что он может выиграть. Однако Рублев подчеркнул, что не избежал сегодня провалов.

«У меня не было ровной игры — то грубая ошибка, то дурацкий гейм. Не было такого как с Федерером, где я задал планку и играл весь матч так. Из-за этих провалов, а также из-за моей неуверенности, Медведев сыграл лучше в ключевых моментах и переломил матч», — сказал Рублев.

Отметим, что Рублеву удалось попасть на этом турнире в четвертьфинал, хотя пять лет подряд он вылетал на ранних стадиях. Медведев в полуфинале сразится с Егором Герасимовым из Беларуси.