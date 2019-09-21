В заключительном матче в рамках предсезонной подготовки «Зенит» обыграл испанский «Эстудиантес». Итоговый счет встречи — 59:41 в пользу «Зенита». Матч завершился по окончании третьей четверти.

Тренеры решили не завершать поединок, поскольку на паркет стала капать вода. В Мадриду идут сильные ливни, которые пробили крышу. Поскольку исход игры к тому времени был ясен наставники обоих команд решили не рисковать получением игроками травм.

На момент окончания поединка самым результативным игроком встречи был нападающий Владислав Трушкин, набравший 12 очков (четыре трехоочковых попаданий из шести попыток).

В воскресенье на СИБУР Арене состоится презентация нового состава БК «Зенит». Первый матч сезона «Зенит» проведет против польского клуба «Зелена Гура» 1 октября.