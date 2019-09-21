Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв выложил в инстаграме фотографию с бойцом ММА Александром Емельяненко. Спортсмены пересеклись на тренировке московского «Динамо».

В данный момент Емельяненко-младший готовится к поединку с Михаилом Кокляевым, который пройдет 29 ноября в Москве. В пятницу Емельяненко заскочил в раздевалку московского клуба.

«Показали пару хоккейных приёмов Александру Емельяненко. Удачи на ринге», — прокомментировал фото Шипачев.

Напомним, Шипачев долгое время выступал за СКА, а теперь является капитаном и лучшим бомбардиром московского «Динамо».