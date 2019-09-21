Россиянки Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова успешно преодолели барьер квалификации и теперь сыграют в основной сетке турнира категории Premier в китайском Ухане. Россиянки присоединились к своим соотечественницам — Дарье Касаткиной, Екатерине Александровой и Анастасии Павлюченковой.

Некогда первая ракетка планеты петербуженка Светлана Кузнецова легко переиграла в финале квалификации американку Бетани Маттек-Сэндс — 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 57 минут.

Кудерметова присоединилась к Кузнецовой, взяв вверх в трех партиях над японкой Куруми Нару — 6:1, 2:6, 7:5. Этот матч длился два часа 17 минут.

Действующей чемпионкой турнира в Ухане является белорусска Арина Соболенко. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она переиграла представительницу Эстонии Анетт Контавей — 6:3, 6:3.