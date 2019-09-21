Российский форвард «Торонто» Илья Михеев получил позитивные отзывы о своей игре со стороны партнеров и тренеров. Главная звезда «Торонто» Остон Мэттьюз сравнил своего одноклубника с центральным нападающим Павлом Дацюком.

Михеев провел 15 минут в матче против «Баффало», в котором «Торонто» выиграл со счетом 3:0. Результативных действий не совершал, но получил хорошие отзывы.

«Он играет во многом как Дацюк: здорово работает клюшкой, неуступчив и хитер. В третьем периоде он сделал несколько классных штук, я был впечатлен», — приводит слова Мэттьюза официальный сайт НХЛ.

Доволен действиями россиянина и наставник команды Майк Бэбкок.

«Он умеет кататься, очень умен, неуступчив, способен бросать и вообще играть», — сказал специалист.

Напомним, еще в мае Михеев перешел из «Авангарда» в «Торонто».