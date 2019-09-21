Японская теннисистка Наоми Осака второй год подряд сыграет в финале домашних соревнований в Осаке. В полуфинале в двух сэтах она выиграла у бельгийке Элисе Мертенс — 6:4, 6:1. Матч продолжалась один час и одну минуту.

За это время Осака сделала шесть подач навылет, две двойные ошибки и четыре брейка. Бельгийца выполнила только одни эйс, а также совершила семь двойных ошибок при идеальной реализации брейков — один из одного.

В решающем матче турнира в Осаке Осака сыграет с победительницей матча между Анастасией Павлюченковой и Анжеликой Кербер из Германии.

В прошлом году в Осаке Осака в финале проиграла чешке Каролине Плишковой — 6:4, 6:4.