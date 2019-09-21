Светлана Миронова, представляющая Свердловскую область, снова победила на чемпионате России по летнему биатлону. 25-летняя спортсменка оказалась лучше всех в кросс-спринт на соревнованиях в Чайковском, несмотря на два промаха.

Второе место заняла Кристина Резцова из ХМАО , уступившая победительнице всего 5,5 секунды. На третьей позиции финишировала Екатерина Муралеева из Пермского края. Глазырина — четвертая. Куклина — одиннадцатая, Павлова — четырнадцатая. Кайшева — пятнадцатая.

Для Мироновой эта золотая медаль оказалась уже второй на нынешнем чемпионате России. До этого она выигрывала стала индивидуальную гонку на 15 километров.