Встречу десятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином» планируют посетить до 45 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба «Зенита». Коллектив из Казани поддержат до ста болельщиков.

«Зенит» определился с формой на матч. На поле «Газпром-Арены» футболисты выйдут в лазурной форме. Голкипер Андрей Лунев сыграет в черном. Гости сыграют в зеленых шортах и футболке.

«Зенит» вместе с «Краснодаром» и «Ростовом» занимает первое место в РПЛ. У трех команд по двадцать очков. «Рубин» располагается на десятом месте с десятью очками.

Игра между «Зенитом» и «Рубином» начнется в субботу, 21 сентября, в 19.00. Трансляцию можно посмотреть здесь.