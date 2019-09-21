Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет в финале теннисного турнира в японской Осаке. Призовой фонд соревнований превышает 750 тысяч долларов.

Павлюченкова сыграла два матча за один день. Из-за плохой погоды она не смогла доиграть встречу четвертьфинальной стадии с японкой Дои. Россиянка сделала это на следующий день, разобравшись хозяйкой кортов.

Немного отдохнув, Павлюченкова вышла на полуфинальный матч против немке Кербер. Теннисистки провели на корте один час и девятнадцать минут. Павлюченкова выиграла в двух сетах — 6:3, 6:3.

В решающем матче соревнований в Японии Павлюченкова сразится в Наоми Осакой — та в параллельном полуфинале переиграла бельгийку Элису Мертенс.