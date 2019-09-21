Даниил Глейхенгауз с Этери Тутберидзе и их ученицами. Фото: "Инстаграм" хореографа

Даниил Глейхенгауз с Этери Тутберидзе и их ученицами. Фото: "Инстаграм" хореографа

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе по случаю начала нового сезона сказала слова напутствия своим ученицам — Алене Косторной, Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алине Загитовой. Тутберидзе показала специальное видео со спортсменками и пожелала им удачи.

«Вот и начался сезон. Пожелаем нашим девочкам крепкого здоровья и сопутствующей удачи! Мы с вами», — написала Тутберидзе в инстаграме.

Напомним, что Загитова и Косторная стартуют сезон с этапов Гран-при во Франции 1-3 ноября и Японии 22-24 ноября. Щербакова выступит на этапах Гран-при в США 18-20 октября и Китае 8-10 ноября. Трусова будет кататься в Канаде в 25-27 октября и Москве 15-17 ноября.