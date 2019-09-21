На стадионе «Смена» в Петербурге «Зенит» принимал казанский «Рубин» в матче десятого тура молодежных составов. Встреча завершилась со счетом вничью 1:1.

«Зенит» забил первый гол в матче — на 15-й минуте отличился нападающий Максим Бачинский. В первом тайме голов не было. Во втором отличился «Рубин», сумев отыграться. Сделали это казанцы в самом конце — на 87-й минуте петербургский клуб пропустил от нападающего Джоси Дзаурова, упустив победу.

Несмотря на ничью, «Зенит» продлевает беспроигрышную серию в молодежном первенстве страны. Команда Константина Зырянова не знает поражений пять матчей подряд.

С 20 очками «зенит» занимает первое место в таблице молодежного первенства. «Рубин» находится на двенадцатой строчке.