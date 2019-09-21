Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Сеуле под вторым номером, не смогла выйти в финальный матч соревнований в Южная Кореи. Матч против польки Магде Линетт получился очень упорным — Александрова проиграла на двух тай-брейках со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (7:9). Встреча продолжалась два часа восемь минут.

За это время Александрова выполнила одиннадцать эйсов (в два раза меньше, чем в прошлой игре), совершила восемь двойных ошибок и сделала два брейка из трех. Линетт трижды подала вылет, но допустила две двойные ошибки, реализовав два брейк-пойнта.

Линетт в финале турнира сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой.

Действующей чемпионкой соревнований в Сеуле является голландка Кики Бертенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она была сильнее австралийки Айлы Томлянович.