Российский полузащитник Дмитрий Тарасов нашел себе новый клуб. Футболист, связанный со скандальным уходом из «Локомотива», до зимы будет тренироваться с московским клубом «Динамо».

По словам Тарасова, он уже неделю тренирует с «Динамо». Полузащитник отметил, что оказался в сложной ситуации и поблагодарил руководство бело-голубых в лице главного тренера Дмитрий Хохлова и спортивного директора Романа Орещука.

«Спасибо за то, что приняли меня как дома и за возможность до зимы работать с командой», — приводит слова Тарасова inc-news.ru.

Напомним, что Тарасов выступал с 2010 года в «Локомотиве». Его контракт завершился после сезона 2018-2019 года. Тарасов скандалил с клубом, поскольку сделал операцию, не согласовав решение с медицинским штабом команды.

Палата по разрешению споров РФС удовлетворила иск футболиста, и обязала столичный «Локомотив» заплатить за лечение.