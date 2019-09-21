Российский пилот Даниил Квят не смог показать время в третьей свободной практике на этапе Гран-при Сингапура «Формулы-1». Произошедшее стало возможно из-за того, что гонщика возникли проблемы с двигателем болида.

Третью практику выиграл пилот «Феррари» Шарль Леклер. Его время во время заездов на этапе Гран-при составило 1.38,192. На втором месте Льюис Хэмилтон из «Меседеса». На третьем — напарник Леклера по «Феррари» Себастьян Феттель.

Напомним, Даниил Квят был доволен пятничными заездами. Россиянин отметил, что было выполнена та программа, которую запланировали на обе сессии