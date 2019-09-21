В матче десятого тура Олимп-ПФЛ петербургский «Зенит-2» нанес крупное поражение московскому «Олимпу» со счетом 5:2.

Счет был открыт в первом тайме — на 11-й минуте удалось отличиться Максименко, сумевшего отличиться в пустые ворота после ошибки вратаря и защитников. Следующий гол петербуржцы забили в начале второго тайма: Гасилин, получив мяч в чужой штрафной, несильно катнул его рядом с голкипером. Скоро до крупного счет довел Иванов, завершив точным ударов в девятку индивидуальный слалом.

На 62-й минуте «Зенит-2» забил четвертый мяч — это сделал Кириллов. А пятый мяч забил Шампкин. В концовке команда Владислава Радимова позволила хозяева забить два гола

Следующий матч «Зенит-2» проведет с «Ленинградцем». Игра состоится 28 сентября на стадионе «Смена».