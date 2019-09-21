Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сможет получить игровую практику в товарищеских матчах за клуб. Об этом рассказал гендиректор «Зенита» Александр Медведев. Напомним, в пятницу, 20 сентября, РФС не разрешил заявить Кокорина на матчи РПЛ

По словам руководителя «Зенита», в товарищеских матчах нет никаких ограничений. Медведев сообщил, что у «Зенита» два окна — в октябре и ноябре. Сейчас клуб думает, с кем можно в этот момент сыграть.

«Если Кокорин будет готов, почему не сыграть. Пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза», — приводит слова Медведева ТАСС.

Медведев также заметил, что в любом юридическом разбирательстве нет гарантий успех. Сейчас Кокорина заявить нельзя, но она без всяких комитетов и комиссий потом появится. Также Медведев подчеркнул, что сейчас футболист работает по индивидуальному плану.

«Зенит» сможет заявить Кокорина в январе 2020 года.