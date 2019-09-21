Российский теннисист Андрей Рублев выразил свое отношение к соцсетям. Четвертьфиналист SPB Open отметил, что он является пользователем инстаграма средней активности.

По словам Рублева, когда он не играет турниры, то у него просто нет своих свежих фотографий. Теннисист считает очень глупым просить кого-то сфотографировать его на фоне чего-то.

«Я не вижу свой имидж таким. Из-за этого у меня бывают провалы, когда я месяц ничего не выставляют. А так обычно выкладываю турнирные фотографии или удачные кадры в рамках моего имиджа. То, что будет выглядеть нормальной на моей странице, как я чувствую. Не могу я себя выставлять в темных очках на фоне яркого солнца», — посмеялся Рублев.

Напомним, российский спортсмен уступил другому теннисисту из России Даниилу Медведеву в четвертьфинале St.Petersburg Open. Матче завершился в двух сетах — 4:6, 5:7.