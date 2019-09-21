Новобранец «Зенита» Йордан Осорио рассказал о том, как проходил тоннель перед тренировкой «Зенита». По словам венесуэльца, каждый из игроков бил очень сильно, но Осорио выделил самый сильный.

Осорио почувствовал сильный пинок, который дал Дриусси, который надолго врежется в память. Осорио также отметил шутки Дзюбы, но их он не понимает.

«Конечно, над шутками Дзюбы невозможно не смеяться, потому что он не перестает шутить и подкалывать других. Но это не отменяет того, что я ничего не понимаю», — цитирует Осорио «Спорт День за Днем».

Также защитник рассказал, что живет рядом с другим новичком команды Дугласом Сантосом — тот также говорит по-испански.

Осорио находится в «Зените» на правах аренды. Он дебютировал за команду Сергея Семака в матче Лиги чемпионов — в игре первого тура группового этапа против «Лиона».