Российская фигуристка Александра Трусова поставила два мировых рекорда на мемориале Ондрея Непелы, который проходил в Братиславе. Россиянка выиграла турнир.

Спортсменка получила от судей 163,78 балла за произвольную программу, а по сумме двух программ у нее оказалось 238,69 балла. Это лучшие результаты в женском одиночном катанией при новой системе судейства.

В произвольной программе Трусова сделала четверной лутц, четверной тулуп и каскад четверной тулуп – тройной тулуп. Не обошлось без ошибок — неудачно выполнен элемент в каскаде тройной лутц – тройной риттбергер.

Ранее рекордами владела Алина Загитова, которая на турнире Nebelhorn Trophy 2018 собрала 158,50 балла за произвольную программу, а по сумме двух программ 238,43 балла.

Отметим, что Загитова по-прежнему владеет мировым рекордом в короткой программе — 80,78 баллов. Ученица Тутберидзе поставила его на этапе Гран-при в Москве в ноябре прошлого года.