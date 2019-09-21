Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче десятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на «Ахмат-Арене» в Грозном и завершилась со счетом 1:1.

На 27-й минуте гол в ворота Сергея Рыжикова забил венесуэльский нападающий грозненцев Андрес Понсе.

«Крылья Советов» ушли от поражения благодаря голу в добавленное ко второму тайму время. С передачи Антона Зиньковского отличился Максим Карпов, на табло горело время 90+4.

«Крылья Советов» после десяти туров располагаются в нижней части турнирной таблицы, команда Миодрага Божовича в десяти матчах набрала 8 очков и находится на 13-м месте — это зона стыковых матчей. У «Ахмата» на одно очко больше, подопечные Рашида Рахимова сейчас располагаются на 12-м месте.

В следующем туре «Ахмат» сыграет с «Сочи», а «Крылья Советов» — с «Тамбовом».