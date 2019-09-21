Мужская сборная России по волейболу в рамках 1/8 финала чемпионата Европы проведет матч против команды Греции. Встреча состоится сегодня, 21 сентября, начало запланировано на 18:30 по московскому времени.

Игра пройдет в Любляне на «Арене Стожице». Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

В заключительном матче группового этапа подопечные Туомаса Саммельвуо уверенно обыграли Словению со счётом 3:0. Для сборной России эта победа стала пятой подряд в рамках континентального первенства.

На старте чемпионата российские волейболисты показали стопроцентный результат и одержали четыре победы в четырех матчах. Со счетом 3:1 была обыграна команда Турции, затем россияне в четырех партиях победили сборную Белоруссии. В третьей встрече сборная России уверенно победила Северную Македонию со счетом 3:0, а в четвертой игре одолели Финляндию в трех партиях.

Сборная Греции заняла четвертое место в квартете А на групповом этапе чемпионата Европы.