Россия начала матч с Грецией в 1/8 финала ЧЕ по волейболу

Мужская сборная России по волейболу в рамках 1/8 финала чемпионата Европы начала матч против команды Греции. Встреча проходит в Любляне на «Арене Стожице», Словения.

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В рамках группового этапа сборная России под руководством Туомаса Саммельвуо заняла первое место, одержав пять уверенных побед. Со счетом 3:1 в первом туре была обыграна команда Турции, затем россияне в четырех партиях победили сборную Белоруссии. В третьей встрече сборная России уверенно победила Северную Македонию со счетом 3:0, а в четвертой игре одолела Финляндию в трех партиях. В заключительном туре группового этапа российские волейболисты обыграли хозяйку турнира, команду Словении.

Сборная Греции заняла четвертое место в квартете А на групповом этапе чемпионата Европы.

Победитель пары Россия — Греция в четвертьфинале встретится с лучшей сборной из пары Словения — Болгария.