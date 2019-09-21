Сборная России по художественной гимнастике победила на чемпионате мира в Баку в групповых упражнениях.

В соревнованиях приняла участие пятерка российских гимнасток: Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачева и Евгения Леванова. В сумме за два упражнения они набрали 58,700 балла, что позволило им занять первое место в зачете.

За упражнение с двумя парами булав и тремя обручами российская команда получила 28,700 балла, за упражнения с пятью мячами — 30,000 балла.

Серебро ЧМ по художественной гимнастике заработала команда Японии, на третьей строчке — команда Болгарии.

Ранее прошли соревнования в индивидуальных дисциплинах: пять золотых медалей на счету россиянки Дины Авериной (булавы, мяч, лента, индивидуальное многоборье, командные соревнования), одна личная золотая медаль досталась Екатерине Селезневой в упражнениях с обручем.