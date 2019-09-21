Консультант австрийского концерна «Ред Булл» по спорту Хельмут Марко рассказал о том, что возвращение российского автогонщика Даниила Квята в команду «Ред Булл», выступающую в «Формуле-1», практически невозможно. Слова специалиста приводит портал GPFans.

По словам Марко, руководство команды примет решение по комплектованию состава после Гран-при Мексики. «Контракт Квята подтверждён на следующий год, по крайней мере с этим всё понятно. Сейчас нам предстоит выбрать между Пьером Гасли и Александером Албоном в качестве партнёра Макса Ферстаппена», — сообщил Марко.

Напомним, первую половину сезона партнером Макса Ферстаппена и вторым пилотом «Ред Булла» был Пьер Гасли, затем произошла рокировка с Александром Албоном из «Торо Россо».. Даниил Квят в данное время выступает за «Торо Россо».