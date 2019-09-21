Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о проблеме с коньками на Мемориане Ондеря Непелы в Братиславе.
В своем «Инстаграме» Константинова прокомментировала неудачное выступление на турнире. «Как известно плохому танцору… Но к сожалению, перед короткой программой у меня случилась проблема с правым коньком», — написала фигуристка, добавив, что не понимает, решаема ли эта проблема вообще.
Спортсменка отметила, что прокаты на Мемориале Непелы никак не показали ее реальную готовность к сезону, но плохой результат есть. «Я не опускаю руки, я обязана справиться с этой неудачей, и продолжать работать. Спасибо тем, кто поддерживает», — заключила Константинова.
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В соревнованиях среди женщин первое место заняла россиянка Александра Трусова. У Станиславы Константиновой итоговое седьмое место, короткую программу она откатала с одним падением, произвольную — с двумя.
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