Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о проблеме с коньками на Мемориане Ондеря Непелы в Братиславе.

В своем «Инстаграме» Константинова прокомментировала неудачное выступление на турнире. «Как известно плохому танцору… Но к сожалению, перед короткой программой у меня случилась проблема с правым коньком», — написала фигуристка, добавив, что не понимает, решаема ли эта проблема вообще.

Спортсменка отметила, что прокаты на Мемориале Непелы никак не показали ее реальную готовность к сезону, но плохой результат есть. «Я не опускаю руки, я обязана справиться с этой неудачей, и продолжать работать. Спасибо тем, кто поддерживает», — заключила Константинова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stanislava Konstantinova (@stasya_konstantinovaa) 21 Сен 2019 в 6:03 PDT

В соревнованиях среди женщин первое место заняла россиянка Александра Трусова. У Станиславы Константиновой итоговое седьмое место, короткую программу она откатала с одним падением, произвольную — с двумя.