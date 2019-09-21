Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев начал полуфинальный матч турнира ATP в Санкт-Петербурге против представителя Белоруссии.

Встреча проходит на центральном корте «Сибур-Арены».

В 1/8 финала турнира ATP в Санкт-Петербурге Даниил Медведев обыграл россиянина Евгения Донского, а затем в четвертьфинале сломил сопротивление Андрея Рублева в двух сетах — 6:4, 7:5.

Белорусский теннисист Егор Герасимов пробивался в основную сетку через квалификационные матчи. На турнире он обыграл чеха Лукаша Росола, француза Адриана Маннарино и итальянца Маттео Берреттини.

В другом полуфинале хорватский теннисист Борна Чорич обыграл португальца Жоау Соузу в трех сетах и вышел в финал турнира ATP в Санкт-Петербурге.

Финал соревнований состоится завтра, 22 сентября.