Петербургский «Зенит» начал встречу с казанским «Рубином» в рамках десятого тура чемпионата мира по футболу сезона-2019/20. Игра проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.

Ранее Nevasport публиковал стартовый состав «сине-бело-голубых» на матч с «Рубином». Из-за травмы Сердара Азмуна команда была вынуждена перейти на схему 4-2-3-1 с Артемом Дзюбой на острие атаки.

Для объявления стартового состава игроки «Зенита» записали видеопрофайлы, где назвали свои инициалы и амплуа с помощью языка жестов. Акция приурочена к международной неделе глухих.

Ожидается, что встречу посетит до 45 тысяч зрителей.

Главным арбитром встречи был назначен судья Сергей Карасев. Его ассистентами на линии станут Алексей Стипиди из Краснодара и Денис Березнов из Москвы. Резервным арбитром встречи назначен москви Павел Шадыханов.

Отметим, что на матче также будет присутствовать бригада VAR. Главным видеоарбитром встречи назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, а его ассистентом будет Алексей Сухой из Люберец.