Российский фигурист Даниил Самсонов стал победителем пятого этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию в Гданьске, Польша.

Сумма баллов Даниила Самсонова за два проката — 250,51. Он выиграл соревнования как в короткой, так и в произвольной программах.

Второе место занял японский фигурист Юма Кагияма, его результат — 245,35.

Третью позицию по итогам этапа занял итальянец Даниэль Грассль с суммой баллов — 228,64.

Еще один российский фигурист, подопечный Алексея Мишина Глеб Лутфуллин занял четвертое место по итогам этапа, его результат — 212,01 балла.

Ранее на пятом этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Гданьске состоялись соревнования у девушек. Золото у Алисы Лю из США, на втором месте расположилась Виктория Васильева, на третьем — Анастасия Тараканова.