Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина победили на турнире Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе. Соревнования относятся к серии турниров ISU Challenger.

Результат Кацалапова и Синициной за два соревновательных дня — 198,14 балла. На втором месте испанская пара Сара Хуртадо/Кирилл Халявин, на третьем — Лорейн Макнамара и Квинн Карпентер.

Другая российская пара Бетина Попова и Сергей Мозгов набрала 174,12 балла по сумме за два танца и осталась на четвертом месте.

Cофья Евдокимова и Егор Базин также остались за пределами пьедестала, их прокаты оценили в 164,62 балла, что позволило занять итоговое 7-е место.

Ранее на Мемориале Ондрея Непелы завершились соревнования у женщин. Лучшей стала россиянка Александра Трусова, она набрала в сумме за две программы больше 238 баллов и побила два мировых рекорда Алины Загитовой.