Тренерский штаб петербургского «Зенита» определился со стартовым составом на матч десятого тура Российской Премьер-лиги против казанского «Рубина».

Место в воротах займет Андрей Лунев. В защите выступят Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович и Игорь Смольников.

В центре полузащиты Семак сделал ставку на Магомеда Оздоева и Вильмара Барриоса. Тройка атакующих полузащитников — Себастьян Дриусси, Далер Кузяев, Олег Шатов. На острие атаки сыграет Артем Дзюба.

Для объявления стартового состава игроки «Зенита» записали видеопрофайлы, где назвали свои инициалы и амплуа с помощью языка жестов. Акция приурочена к международной неделе глухих.

Сегодня мы объявляем стартовый состав с помощью русского жестового языка. Мы благодарим за помощь нашего партнера — школу «Образ». #ЗенитРядом #ЗенитРубин pic.twitter.com/ePvDQQyHXk — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 21, 2019

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.