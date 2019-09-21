Пилот итальянской команды «Формулы-1» «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификационные заезды накануне итоговой гонки Гран-при Сингапура.

Леклер проехал за время квалификации 18 кругов, показав лучший результат в финальном сегменте квалификации — 1 минута и 36,217 секунды. Второй результат в квалификации показал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На третьей позиции расположился партнер Леклера по «Феррари» Себастьян Феттель.

Отметим, для Леклера этот поул стал уже пятым в карьере.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не смог пробиться во второй сегмент квалификации, оставшись на 16-й позиции. Его результат в квалификации за семь кругов — 1 минута 39,957 секунды.

Итоговая гонка 15-го этапа серии Гран-при «Формулы-1» — Гран-при Сингапура состоится завтра, 22 сентября. Начало гонки назначено на 15:10 по московскому времени.