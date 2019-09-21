Минуло уже целых пять полных этапов серии юниорского Гран-при, совсем скоро станут известны все участники финала в Турине.

Nevasport рассказывает, как прошел этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Польше и какие шансы у российских спортсменов на попадание в финал Гран-при.

Юноши

Есть первая победа Даниила Самсонова на юниорском уровне! Подопечный группы Этери Тутберидзе наконец-то выиграл этап Гран-при, без падений откатав обе программы. Хорошая заявка на попадание в юниорского финал Гран-при.

Еще один россиянин Глеб Лутфуллин остановился в шаге от пьедестала. По сравнению с выступлением в США спортсмен набрал на 9 баллов больше, однако для попадания в тройку призеров этого не хватило.

В финале Лутфуллина мы вряд ли увидим, однако на следующий год парень уже наберется уверенности и сможет побороться за большее.

Пары

В парном катании все стабильно, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов записали на свой счет вторую победу в серии и гарантировали себе финал Гран-при. Ранее они побеждали на этапе в Лейк-Плэсиде.

Хорошие шансы на попадание в финал у Ксении Ахантьевой и Валерия Колесова, они стали первыми в Челябинске и вторыми — в Лейк-Плэсиде.

Танцы на льду

Всего одна российская пара доехала до этапа юниорского Гран-при в Гданьске. После ритм-танца Александр Васькович и Екатерина Каташинская шли третьими, пять баллов проигрывая лидирующей паре из США. По итогам произвольного танца россияне стали вторыми, однако по сумме баллов около 0,5 пункта уступили паре из Франции. Это уже вторая бронза пары в серии ЮГП, однако не факт, что им удастся пробиться в финал.

В финале уже Дэвид Нарижный и Елизавета Шанаева, они выиграли этапы в Куршевеле и в Челябинске. Диана Дэвис и Глеб Смолкин имеют два серебра, что может им позволить пробиться в финал, однако нужно дождаться завершения выступлений на всех этапах серии.

Девушки

Анастасия Тараканова и Виктория Васильева в Гданьске попытались дать бой американке Алисе Лю с четверным лутцем и тройными акселями, однако первое место все равно осталось за чемпионкой США.

Тараканова безошибочно откатала и короткую, и произвольную программы, однако снова осталась лишь с бронзой. Васильева стала второй, выдав отличный прокат в произвольной, и вырвала второе место. Вкупе с бронзой этапа в Челябинске это дает неплохие шансы на финал в Италии.

Лю теперь стопроцентно в финале Гран-при, туда же уже попала и Камила Валиева с двумя победами в Куршевеле и Челябинске. Этап в Риге выиграла кореянка Хаен Ли, теперь ей предстоит отстоять свое право на финал серии на шестом этапе в Хорватии.

В прошлом году финал Гран-при среди юниорок был почти полностью российским — среди пяти фигуристок из России затесалась лишь одна спортсменка из Южной Кореи.

Следующий этап юниорской серии Гран-при пройдет в Хорватии: юниоры вернутся на лед уже на следующей неделе.