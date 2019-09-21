Российский теннисист Даниил Медведев, который является четвертой ракеткой мира, вышел в финал турнира ATP в Санкт-Петербурге.

В полуфинальном матче на центральном корте «Сибур-Арены» Медведев обыграл представителя Белоруссии Егора Герасимова. Встреча продлилась два сета и завершилась со счетом 7:5, 7:5. На счету россиянина один эйс и одна двойная ошибка, его соперник не подавал эйсов, а также не ошибался на подаче.

Даниил Медведев выходит в финал уже в четвертом турнире подряд. Ранее российский теннисист квалифицировался в финал «Мастерсов» в Монреале и Цинциннати, а затем доходил до финала US Open. Победу Медведев одержал только на турнире в Цинциннати.

Финал турнира ATP в Санкт-Петербурге пройдет завтра, 22 сентября, в нем Даниил Медведев сыграет с хорватом Борной Чоричем.