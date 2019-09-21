Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Екатерина Каташинская и Александр Васькович стали третьими на этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в польском Гданьске.

За два проката российская пара набрала сумму в 162,19 балла.

Выиграла соревнования в Гданьске американская пара Эвонли Нгуен/Вадим Колесник. Спортсмены из США выиграли и ритм-танец, и произвольный танец, набрав в общей сумме 174,68 балла. Серебро этапа юниорского Гран-при у пары из Франции Люсия Демужо/Тео ле Мерсье. Каташинская/Васькович проиграли им менее балла, опередив по результатам в произвольной программе.

Соревнования в парном катании на этапе ЮГП в Польше выиграла российская пара Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов. В турнире юниоров победу одержал россиянин Даниил Самсонов. В соревнованиях юниорок вновь первенствовала американка Алиса Лю.