На чемпионате мира по боксу в Екатерибурге российские спортсмены сегодня, 21 сентября, завоевали три золота.

Капитан сборной России по боксу на этом турнире Андрей Замковой стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 69 килограммов. В финале он смог победить представителя Великобритании Пэта Маккормака.

Глеб Бакши стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 75 килограммов. В финале ему противостоял филиппинский боксер Феликс Марсьяль, однако россиянин сумел победить в поединке.

Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 91 килограмма. В финальном бою он победил эквадорского спортсмена Хулио Кастильо.

Еще один российский боксер Максим Бабанин завоевал бронзу в категории свыше 91 килограмма. Финальный поединок в этой категории закроет программу соревнований на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.