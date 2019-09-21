Петербургский «Зенит» играет нулевую ничью с «Рубином» после первого тайма. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте Nevasport.

На 23-й минуте «Зенит» реализовал первую попытку открыть счет в матче: гол забил Артем Дзюба, однако главный арбитр встречи Сергей Карасев зафиксировал офсайд.

На 42-й минуте встречи Себастьян Дриусси мог открыть счет, но гол снова был отменен — в этот раз из-за положения вне игры.

Главным арбитром встречи был назначен судья Сергей Карасев. Его ассистентами на линии станут Алексей Стипиди из Краснодара и Денис Березнов из Москвы. Резервным арбитром встречи назначен москви Павел Шадыханов.

Отметим, что на матче также будет присутствовать бригада VAR. Главным видеоарбитром встречи назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, а его ассистентом будет Алексей Сухой из Люберец.