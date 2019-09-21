Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Греции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Игра прошла на стадионе «Арена Стожице» в Любляне и завершилась со счетом 3:0 в пользу российских спортсменов.

Первая партия завершилась со счетом 25:16, вторая — 25:15. В третьей партии соперники из Греции не предприняли попытку отыграться и сет завершился со счетом 25:16.

Больше всего очков в копилку российской сборной принес доигровщик Дмитрий Волков — 18 баллов. Еще 12 очков на счету центрового Ивана Яковлева.

Следующим соперником сборной России на турнире станет победитель пары Словения — Болгария. Четвертьфинал с участием России пройдет в понедельник, 23 сентября.

Участие в четвертьфинале турнира также себе гарантировала сборная Германии, обыгравшая Нидерланды со счетом 3:1.