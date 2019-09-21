Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе стал успешным для российских фигуристов — все три золота увезли с собой спортсмены из России.

Мировые рекорды Алины Загитовой пали: первый же взрослый турнир Саши Трусовой, три чистых четверных, один из которых — в каскаде. Пускай Трусова опередила цифры по сумме Загитовой всего на полбалла, ей есть куда расти: что по части компонентов программы, что по части чистоты исполнения, ведь ошибка в каскаде у девушки все же была.

Станислава Константинова и Мария Сотскова разочаровали: обе спортсменки не обошлись без падений, что в короткой, что в произвольной. Константинова после окончания прокатов заявила, что все дело в правом коньке, именно он помешал выступить хорошо. Посмотрим, будет ли конек мешать по ходу сезона.

Дмитрий Алиев в короткой программе удивил всех: полностью выдержав технический контент, он заработал больше ста баллов и оторвался от ближайших преследователей на десять пунктов. Александр Самарин, наоборот, в короткой не блистал — падение смазало выступление.

Старый добрый Дима Алиев появился в произвольной: одно падение и одно касание льда рукой, спад темпа под конец, чувствуется сильнейшая нехватка физики на все четыре минуты программы. Наращивать физическую форму необходимо уже к этапам Гран-при, иначе отрыв в короткой программе не спасет.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов начали сезон с весьма уверенной победы. Конкурентов у лучшей российской пары в Братиславе не было, поэтому подопечные Александра Жулина должны были брать золото. Обидно за Сергея Мозгова и Бетину Попову: в самом конце исполнения произвольной программы спортсмены допустили досадное падение, которое не позволило войти в тройку призеров.

На следующей неделе серия Challenger продолжится турниром Nebelhorn Trophy в Баварии, где выступят Макар Игнатов и спортивная пара Алиса Ефимова/Александр Коровин. Старт выступлений — уже в среду, 25 сентября.