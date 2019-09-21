Сербский защитник, капитан «Зенита» Бранислав Иванович забил первый мяч в игре против казанского «Рубина» в рамках 10-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена».

Передачу на Бранислава Ивановича навесом со штрафного сделал полузащитник Олег Шатов. Гол был забит на 58-й минуте встречи.

Отметим, что в первом тайме бригада арбитров отменила два гола «Зенита» в ворота «Рубина».

На 23-й минуте «Зенит» реализовал первую попытку открыть счет в матче: гол забил Артем Дзюба, однако главный арбитр встречи Сергей Карасев зафиксировал офсайд.

На 42-й минуте встречи Себастьян Дриусси мог открыть счет, но гол снова был отменен — и в этот раз из-за положения вне игры.

Сейчас в игре продолжается второй тайм. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте Nevasport.