Российский полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин сделал дубль в матче с казанским «Рубином» в рамках 10-го тура РПЛ.

Результативную передачу на Сутормина оформил Артем Дзюба. Гол был забит на 75-й минуте встречи. За десять минут до этого Сутормин забил с передачи Магомеда Оздоева.

На 58-й минуте встречи счет в матче открыл Бранислав Иванович с навеса Олега Шатова.

Сейчас в матче продолжается второй тайм. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте Nevasport.

Отметим, что в первом тайме бригада арбитров отменила два гола «Зенита» в ворота «Рубина».

На 23-й минуте «Зенит» реализовал первую попытку открыть счет в матче: гол забил Артем Дзюба, однако главный арбитр встречи Сергей Карасев зафиксировал офсайд.

На 42-й минуте встречи Себастьян Дриусси мог открыть счет, но гол снова был отменен — и в этот раз из-за положения вне игры.