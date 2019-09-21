Словацкий полузащитник петербургского «Зенита» Роберт Мак забил за клуб в матче с казанским «Рубином» в 10-м туре РПЛ.

Сейчас счет в матче 4:0. Голевую передачу в этой атаке сделал Артем Дзюба, уже вторую в этой встрече. Отметим, что Мак забил гол спустя пять минут после выхода на поле. В составе Роберт Мак заменил Далера Кузяева.

Ранее дубль в матче оформил Алексей Сутормин, первый гол «Зенита» на счету сербского защитника Бранислава Ивановича.

Сейчас в матче продолжается второй тайм. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте Nevasport.

Отметим, что в первом тайме бригада арбитров отменила два гола «Зенита» в ворота «Рубина».

На 23-й минуте «Зенит» реализовал первую попытку открыть счет в матче: гол забил Артем Дзюба, однако главный арбитр встречи Сергей Карасев зафиксировал офсайд.

На 42-й минуте встречи Себастьян Дриусси мог открыть счет, но гол снова был отменен — и в этот раз из-за положения вне игры.