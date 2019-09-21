Петербургский «Зенит» разгромил казанский «Рубин» со счетом 5:0 в матче десятого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.

В первом тайме два гола футболистов «Зенита» не засчитали: из офсайда забили Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

Во втором тайме «Зенит» забил в ворота «Рубина» пять мячей. Первый гол на счету сербского защитника Бранислава Ивановича, который отличился с паса Олега Шатова на 58-й минуте. Затем дубль в матче оформил полузащитник Алексей Сутормин,. Четвертый гол в матче на счету словацкого полузащитника Роберта Мака.

На 87-й минуте мяч забил Олег Шатов, замкнув прострел Роберта Мака. Затем разгром на 90-й минуте довершил Артем Дзюба, однако спустя минуту гол снова отменили из-за офсайда.