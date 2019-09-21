Российский фигурист Дмитрий Алиев одержал победу на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

По сумме двух программ Алиев набрал 255,32 балла, идеально откатав короткую программу и с падением — произвольную. Также в произвольной Алиев один раз коснулся рукой льда при выполнении прыжкового элемента. Второй результат в произвольной не помешал Алиеву выиграть турнир.

На втором месте расположился итальянец Маттео Риццо с результатом 232,70 балла за две программы. Бронза у представителя Латвии Дениса Васильевса, его результат — 229,97 балла.

Россиянин Александр Самарин обе программы на турнире откатал с падениями, а также сделал две бабочки на тройном акселе в произвольном прокате. Его результат по сумме двух программ — 218,45 балла.

На Мемориале Ондрея Непелы в соревнованиях женщин с двумя мировыми рекордами победила россиянка Александра Трусова. В соревнованиях танцевальных пар первым стал дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов.