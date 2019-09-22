Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет против японки Наоми Осаки в финале турнира WTA в Осаке.

Матч пройдет на центральном корте теннисного центра «Уцубо». Начало встречи запланирован на 06:00 по московскому времени.

В полуфинале турнира Анастасия Павлюченкова обыграла немку Анжелику Кербер. Ранее она преодолела сопротивление таких соперниц, как Дарина Ястремская, Кики Бертенс, Мисаки Дои. С Дои и Кербер Павлюченкова сыграла в один день, одержав две победы. Наоми Осака обыграла Викторию Томову, Юлию Путинцеву и Элисе Мертенс.

Наоми Осака сейчас занимает четвертое место в рейтинге 52 недель WTA, в то время как ее соперница из России располагается на 41-м месте.

Общий призовой фонд турнира WTA в Осаке составляет 823 тысячи долларов.