Футбольный клуб «Тамбов» обыграл «Ростов» в десятом туре Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске.

Счет в матче — 2:1. На 27-й минуте встречи счет в матче открыл Эльдор Шомуродов, однако затем «Тамбов» вышел вперед благодаря дублю новичка Георгия Мелкадзе. Во втором голе на 61-й минуте нападающему ассистировал Гурам Тетрашвили.

Эта победа стала для «Тамбова» только второй в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги. Ранее новички РПЛ обыграли дома московский «Спартак» в третьем туре чемпионата России. Сейчас команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея 8 очков.

Подопечные Валерия Карпина пока остались на третьем месте в таблице с 20-ю очками, однако могут вылететь из тройки лидеров, поскольку еще не все команды сыграли матчи в 10-м туре.