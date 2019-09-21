В рамках десятого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20 сегодня, 22 сентября, состоится четыре матча.

На 11:30 по московскому времени запланировано начало встречи между «Оренбургом» и московским «Локомотивом». Игра пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик». Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.

В 14:00 по московскому времени стартует игра между московским «Динамо» и новичком РПЛ — ФК «Сочи». Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском Парке. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.

В 16:30 по московскому времени начнется игра тульского «Арсенала» и екатеринбургского «Урала». Футболисты сыграют в Туле на стадионе «Арсенал». Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.

На 19:00 запланирован матч московского ЦСКА и «Краснодара». Эти команды потерпели разгромные поражения в Лиге Европы в четверг, 19 сентября. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.