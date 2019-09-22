Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем в финале турнира ATP в Санкт-Петербурге.

Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Поединок Чорича и Медведева состоится на центральном корте «Сибур-Арены».

В полуфинале в двух сетах Даниил Медведев обыграл представителя Белоруссии Егора Герасимова. Ранее россиянин обыграл двух соотечественников: в 1/8 финала турнира Медведев оказался сильнее Евгения Донского, а затем переиграл Андрея Рублева.

Даниил Медведев выходит в финал уже в четвертом турнире подряд. Ранее российский теннисист квалифицировался в финал «Мастерсов» в Монреале и Цинциннати, а затем доходил до финала US Open. Победу Медведев одержал только на турнире в Цинциннати.