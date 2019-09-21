Петербургский хоккейный клуб СКА сегодня, 22 сентября, сразится с подольским витязем в очередном туре регулярного чемпионата КХЛ. Встреча пройдет в «Ледовом дворце» в Петербурге.

Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

В межсезонье эти команды встречались между собой в товарищеском матче. Команда Алексея Кудашова победила со счетом 3:0.

На текущей неделе СКА одержал уже две победы в регулярном чемпионате: во вторник, 17 сентября, армейцы с Невы обыграли на выезде хоккейный клуб «Сочи». В четверг, 19 сентября, в Москве СКА победил «Динамо».

Сейчас команда Алексея Кудашова занимает пятое место в общей таблице КХЛ, имея 12 очков после восьми игр. В Дивизионе Боброва СКА лидирует, в таблице Западной конференции занимает второе место после «Витязя» — у команды из Подольска 14 очков.