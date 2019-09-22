В рамках 15-го этапа серии Гран-при «Формулы-1» — Гран-при Сингапура сегодня, 22 сентября, состоится итоговая гонка.

Начало гонки запланировано на 15:10 по московскому времени. Соревнования пройдут на городской трассе Сингапура Марина Бэй. Спортсмены преодолеют дистанцию в 306 километров, проехав 61 круг по трассе.

По итогам квалификации первым в гонку уйдет пилот итальянской команды «Формулы-1» «Феррари» Шарль Леклер, именно он показал лучшее время в финальном сегменте. Второй результат в квалификации показал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На третьей позиции расположился партнер Леклера по «Феррари» Себастьян Феттель.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не смог пробиться во второй сегмент квалификации, оставшись на 16-й позиции. Его результат в квалификации за семь кругов — 1 минута 39,957 секунды.