Для тех, кто пропустил день из жизни спортивного мира, предлагаем подборку главных спортивных новостей за субботу, 21 сентября, по версии Nevasport:

«Зенит» разгромил «Рубин»со счетом 5:0 в 10-м туре РПЛ

Петербургский «Зенит» разгромил казанский «Рубин» со счетом 5:0 в матче десятого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В первом тайме два гола футболистов «Зенита» не засчитали: из офсайда забили Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.Во втором тайме «Зенит» забил в ворота «Рубина» пять мячей. Первый гол на счету сербского защитника Бранислава Ивановича, который отличился с паса Олега Шатова на 58-й минуте. Затем дубль в матче оформил полузащитник Алексей Сутормин,. Четвертый гол в матче на счету словацкого полузащитника Роберта Мака. Довершил разгром Олег Шатов.

Россия вышла в 1/4 финала ЧЕ по волейболу, победив Грецию

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Греции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Игра прошла на стадионе «Арена Стожице» в Любляне и завершилась со счетом 3:0 в пользу российских спортсменов. Первая партия завершилась со счетом 25:16, вторая — 25:15. В третьей партии соперники из Греции не предприняли попытку отыграться и сет завершился со счетом 25:16.

Трусова победила на мемориале Непелы с двумя мировыми рекордами

Российская фигуристка Александра Трусова поставила два мировых рекорда на мемориале Ондрея Непелы, который проходил в Братиславе. Спортсменка получила от судей 163,78 балла за произвольную программу, а по сумме двух программ у нее оказалось 238,69 балла. Это лучшие результаты в женском одиночном катании при новой системе судейства. Россиянка Станислава Константинова стала седьмой, Мария Сотскова — девятой.

Алиев победил на Мемориале Непелы, Самарин — четвертый

Российский фигурист Дмитрий Алиев одержал победу на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. По сумме двух программ Алиев набрал 255,32 балла, идеально откатав короткую программу и с падением — произвольную. На втором месте расположился итальянец Маттео Риццо с результатом 232,70 балла за две программы. Бронза у представителя Латвии Дениса Васильевса, его результат — 229,97 балла. Россиянин Александр Самарин обе программы на турнире откатал с падениями, а также сделал две бабочки на тройном акселе в произвольном прокате. Его результат по сумме двух программ — 218,45 балла.

Самсонов выиграл пятый этап юниорского Гран-при в Польше

Российский фигурист Даниил Самсонов стал победителем пятого этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию в Гданьске, Польша. Сумма баллов Даниила Самсонова за два проката — 250,51. Второе место занял японский фигурист Юма Кагияма, его результат — 245,35. Третью позицию по итогам этапа занял итальянец Даниэль Грассль с суммой баллов — 228,64. Еще один россиянин Глеб Лутфуллин стал четвертым.

Каташинская/Васькович стали третьими в танцах на льду на этапе ЮГП в Гданьске

Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Екатерина Каташинская и Александр Васькович стали третьими на этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в польском Гданьске. За два проката российская пара набрала сумму в 162,19 балла. Выиграла соревнования в Гданьске американская пара Эвонли Нгуен/Вадим Колесник. Спортсмены из США выиграли и ритм-танец, и произвольный танец, набрав в общей сумме 174,68 балла. Серебро этапа юниорского Гран-при у пары из Франции Люсия Демужо/Тео ле Мерсье.

Медведев вышел в финал SPb Open, где сыграет с Чоричем

Российский теннисист Даниил Медведев, который является четвертой ракеткой мира, вышел в финал турнира ATP в Санкт-Петербурге. В полуфинальном матче на центральном корте «Сибур-Арены» Медведев обыграл представителя Белоруссии Егора Герасимова. Встреча продлилась два сета и завершилась со счетом 7:5, 7:5. В финале турнира Медведеву предстоит сыграть с хорватом Борной Чоричем.